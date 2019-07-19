الحشد يشرع بتأمين خط سير حجاج بيت الله في الأنبار

2019/07/19 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قيادة الحشد الشعبي في محافظة الانبار، اليوم الجمعة، بتأمين خط سير حجاج بيت الله الحرام المتوجهين لاداء مناسك الحج.

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