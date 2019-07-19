وزير الدخلية: استمرار العمل بالمستندات الرسمية والبطاقة الموحدة في جميع الدوائر

2019/07/19 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، اليوم الأربعاء، أنه أوعز الى الوزرات ذات العلاقة العمل بالمستمسكات الثبوتية المتعارف عليها (الجنسية .هوية الاحوال .بطاقة السكن) في حال توفرها وكذلك البطاقة الموحدة على حد سواء

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