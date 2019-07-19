الشيخ الامين: إصدار امريكا عقوبات على شخصيات عراقية يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي

2019/07/19 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

أعلن الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، ان إصدار الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شخصيات عراقية يعد

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