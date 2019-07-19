لشموله بالعقوبات الأمريكية.. الجبوري: سيادة العراق على حافة الهاوية

2019/07/19 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ انتقد رئيس كتلة المحور الوطني النيابية، أحمد عبدالله الجبوري، قرار وزارة الخزانة الامريكية بفرض عقوبات على أربعة شخصيات عراقية بينهم الجبوري.وقال الجبوري في بيان ان “سيادة العراق على حافة الهاوية، منذُ يوم امس حيث القرار الامريكي الجائر على محاسبة مواطنين عراقيين لاذنب لهم سوى انهم رفضوا الانصياع للارادة الامريكية”.وأضاف “فنصبت امريكا نفسها والي امرنا بعد ان صمتت الحكومة ورئاسة الجمهورية بالرد على هذا القرار الذي استباح السيادة العراقية واعطى رسالة ان العراق رعية بلا راعي”.وتابع الجبوري “منذُ الامس وانا اراقب المتشفي والناقم والممتعض ولم اشاهد موقف وطني للانتفاض لسيادة بلد وكرامة شعب منتهكة ولم اشاهد مواقف اصحاب الشعارات محاور المقاومة السياسية التي تدعي مناهضتها للمشروع الامريكي من خلال اصدار بيان او موقف مناهض للقرار الامريكي وذلك اضعف الايمان!!! فيمكن مناهضة امريكا اكذوبة ؟؟”.وأشار “اعتقد الكثير منا يؤمن بالمشروع الوطني لكن بعد ماحصل امس والمواقف المتذبذبة رسالة لمن ليس له بيت عمالة عليه ان يبحث عن بيت عمالة يؤيه!!مالكم هل نسينا نحن عراقيين ومسلميين واحرار !!! ويح امةً تناست دورها الريادي فكتب الله لها التراجع !!! اغتنموها فرصة واعيدوا ترتيب البيت الوطني من خلال الرد على القرار الامريكي”.واختمم بالقول “مادون ذلك لا تحدثوني عن الوطن المستعبد ولا كرامة الشعب المنتهكة بل حدثوني عن السيادة هل هي على حافة الهاوية؟؟ ام ان هناك سيادة حقيقة؟؟”.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت أمس الخميس، فرض عقوبات على أربعة عراقيين، من بينهم اثنان من قادة فصيلين من فصائل الحشد الشعبي.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوباتٍ على كلٍ من، ريان الكلداني، قائد (كتائب بابليون) أو (اللواء 50)، و (وعد قدّو)، قائد قوات سهل نينوى المعروفة بـ “اللواء 30”.وتطال العقوبات الأمريكية اثنين من المسؤولين الحكوميين السابقين، هما نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق، وأحمد الجبوري محافظ مدينة صلاح الدين السابق، اللذين تتهمهما الوزارة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.وبموجب العقوبات الجديدة ستفرض واشنطن حظراً على ممتلكات العراقيين الأربعة في الولايات المتحدة، كما ستمنع مواطنيها من إجراء أي تعاملات تجارية معهم.

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