2019/07/19 | 17:37

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عاجل ..عادل عبد المهدي للسيد الحكيم: الديمقراطية هي الوسيلة الأفضل تحت أيدينا اليوم لحكم البلاد عبر ممثلين حقيقيين للشعب

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