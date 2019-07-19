2019/07/19 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ، الجمعة، بان القوات الامنية اعادة اعمار وتأهيل جسر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القوات الامنية تعيد جسرا متضررا الى الخدمة غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القوات الامنية تعيد جسرا متضررا الى الخدمة غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).