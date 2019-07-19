السلطات التركية تفرج عن السائحين المعتقلين من اقليم كوردستان

2019/07/19 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المدير العام لديوان وزارة داخلية في اقليم كوردستان سامي جلال يوم الجمعة عن الافراج عن السائحين الكورد المعتقلين من قبل السلطات التركية.

وتعرض سائحون كورد الى الضرب والاهانة والاعتقال في من قبل قوات الشرطة مدينة "طرابزون" التركية اثناء محاولتهم التقاط صورة تذكارية الى جانب علم كوردستان بعد رفعه.

وكانت حكومة اقليم كوردستان، قد دعت في وقت سابق من اليوم السلطات التركية الى الافراج عن سياح من الاقليم اعتقلتهم بسبب رفعهم العلم.

و ذكرت الحكومة في بيان، ورد لشفق نيوز، "تعرض عدد من سياح إقليم كوردستان، في الايام القليلة الماضية، الى اعتداء في مدينة طرابزون التركية، وذلك بعد أن حاولوا التقاط صور تذكارية مع علم إقليم كوردستان، قبل أن يتم اعتقالهم تمهيداً لمحاكمتهم".

واضاف، كما هو معلوم، فإن علم إقليم كوردستان، علم دستوري في إطار العراق، وسبق أن رُفع على الساريات في المطارات وقاعات الاستقبال خلال زيارة الوفود الرسمية من الإقليم الى تركيا.



وعلى هذا الأساس، فقد عبر رئيس حكومة إقليم كوردستان عن قلقه جراء ما حصل، وأوعز الى الجهات المعنية لمخاطبة المسؤولين في تركيا بهدف الإفراج عن السياح الموقوفين".

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