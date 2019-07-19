2019/07/19 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشف ماركو ريوس لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني عن أصعب 10 دقائق قابلها خلال مسيرته الكروية، وهي الدقائق التي كانت تفصل فريقه عن التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2013.وقال ريوس في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية الجمعة: “الدقائق العشر الأخيرة ضد ريال مدريد كانت أطول 10 دقائق في مسيرتي، أصوات الجماهير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماركو ريوس يروي قصة أصعب 10 دقائق في مسيرته الكروية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماركو ريوس يروي قصة أصعب 10 دقائق في مسيرته الكروية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).