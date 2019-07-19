2019/07/19 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي، الجمعة، دورة قراءة الخريطة وأهم مبادئها وأنواعها وتحديد الاتجاهات وإيجاد الإحداثيات على الخريطة الورقية فضلاً عن تناول اهم برامج التموضع العالمي (GPS) والعمل عليها .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قسم التدريب في اللواء 33 بالحشد الشعبي أنهى الدورة بمشاركة عدد كبير من منتسبي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 33 بالحشد ينهي دورة قراءة الخريطة في قاطع المسؤولية غرب نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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