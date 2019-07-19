2019/07/19 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أصدر البنك المركزي العراقي اليوم الجمعة بيانا أوضح فيه حقيقة فيديو متداول أثار جدلا حول تهريب العملة، مؤكدا عدم صحة فحواه.وذكر البيان الذي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه بعض فئات العملة العراقية، في صناديق كتب عليها اسم البنك المركزي العراقي، الأمر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يوضح حقيقة فيديو متداول عن تهريب العملة وكالة خطوة برس.

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