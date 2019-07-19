البنك المركزي ينفي حصول أي عملية تهريب للعملة العراقية

2019/07/19 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى البنك المركزي، اليوم الجمعة، ما تناقله بعض مواقع التواصل من وجود صناديق كتب عليها اسم البنك المركزي العراقي ما أثار لغطاً عن عمليات تهريب للعملة العراقية

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