عودة لموجات الحر الأثنين المقبل والحرارة تلامس الـ 50 درجة مئوية في البصرة وبعض المحافظات الجنوبية

2019/07/19 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبىء الجوي مصطفى القيسي، اليوم الجمعة، ان تكون هناك عودة قوية لموجات الحر ودرجات الحرارة تسجل ٥٠ درجة مئوية في البصرة والعديد من المحافظات الجنوبية يوم الأثنين المقبل

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