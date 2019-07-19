2019/07/19 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت النائب وصفية محمد شيخو في ورشة عمل عقد في أربيل ليومين متتاليين الأربعاء والخميس ١٧- ١٨ تموز ٢٠١٩ والتي أقامتها منظمة (Hertland Alliance international) بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي من اللجان النيابية، حقوق الإنسان والقانونية والمرأة والأسرة والطفولة، ولجنة العمل والشوؤن الإجتماعية، ولجنتي الأمن والدفاع والخدمات، كما شارك في هذه الورشة مجموعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب وصفية شيخو تدعو الحكومة الإتحادية والمنظمات المدنية الدولية بضرورة الاهتمام بالاحداث ورعايتهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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