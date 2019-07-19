اعتقال 3 مطلوبين بعملية دهم وتفتيش غربي الانبار

2019/07/19 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،اليوم الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال 3 مطلوبين بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق

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