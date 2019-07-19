طائرة اميركية تصور مواقع الحشد الشعبي

2019/07/19 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن قيام طائرة اميركية بتصوير مواقع الحشد الشعبي والجيش العراقي وقوات حرس الحدود في قضاء سنجار والمناطق المحيطة به ....

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