متحدث عسكري أميركي للحرة: نحقق في

2019/07/19 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في تصريح خاص لقناة "الحرة"، قال نائب مدير العمليات الإعلامية في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن واشنطن "تتقصى المعلومات" بشأن الهجوم الجوي الذي تعرض له موقع لميليشيات الحشد الشعبي في العراق.

وكانت المعلومات الأولية ذكرت أن طائرة مسيرة مجهولة استهدفت موقعا لكتائب حزب الله العراق في قضاء آمرلي شمال شرق محافظة صلاح الدين، ما أدى إلى اندلاع النيران في المعسكر وفق ما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل.

وتعليقا على هذه الأنباء، قال الكولونيل مايك أنروز لـ"الحرة" إن "لا معلومات لدي حيال هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن القيادة الوسطى الأميركية في المنطقة تتقصى المعلومات بالتنسيق مع حكومة بغداد.





وكشفت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة النيران من الموقع المستهدف، وسط أنباء عن وجود صواريخ إيرانية بالستية فيه.

ويضم الموقع مسلحين تابعين للحشد الشعبي الموالية لإيران، ويعتبر مقرا رئيسيا لهم في المحافظة الواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد.

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