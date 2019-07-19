قيس الخزعلي يصف فرض عقوبات على شخصيات عراقية بالتدخل السافر بالشأن الداخلي

2019/07/19 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، عن موقفه من القرار الأميركي، المتضمن فرض عقوبات على أربع من الشخصيات العراقية.

ووصف الخزعلي في تغريدة نشرها على صفحته في تويتر، إصدار الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات عراقية، بالتدخل السافر في الشأن الداخلي، مضيفا ما نصه،اعتقد ان المطلوب منا جميعا، إدانة هذا الفعل من حيث المبدأ، بغض النظر عن المواقف السياسية.

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