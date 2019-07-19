2019/07/19 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لهتافات “أعيدوها إلى بلادها”التي أطلقها مؤيدوه ضد عضوة الكونغرس من الحزب الديمقراطي إلهان عمر أثناء كلمة له في حملته الانتخابية مؤخراً.وإلهان هي مواطنة أمريكية هاجرت من الصومال مع أسرتها بعد فرارها من الحرب الأهلية في البلاد.أدينت الهتافات، التي جاءت بعد أن انتقد ترامب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب ينأى بنفسه عن هتاف “اعيدوها إلى بلادها” المناهض لإلهان عمر المركز الخبري الوطني.

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