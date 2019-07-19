الدولار يستقر بعد تنامي التكهنات بخفض أكبر لأسعار الفائدة الأميركية

2019/07/19 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تعافى الدولار الأميركي قليلا في التعاملات المبكرة اليوم، بعد أن هوى بقوة عقب تصريحات تميل إلى التيسير النقدي من أحد صانعي السياسات الرئيسيين عززت التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة الأميركية في الشهر الجاري.وفي مؤتمر للبنك المركزي يوم الخميس، دعا جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إلى إجراءات استباقية لتفادي التعامل […]

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