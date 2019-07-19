توقيع اتفاق جديد لتكنولوجيا السوق مع بورصة العراق

2019/07/19 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقعت ناسداك وسوق العراق للأوراق المالية اتفاقا جديداً لتكنولوجيا السوق.

ومن المقرر أن تواصل ناسداك تزويد سوق العراق للأوراق المالية بنظام تداول وتكنولوجيا الإيداع المركزي للأوراق المالية، وفقا لما نقلته “رويترز”.

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