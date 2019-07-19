2019/07/19 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على أحد قادة حزب الله المشتبه في ضلوعه بتفجير مقر جمعية يهودية أرجنتينية في بوينس آيرس، قبل ربع قرن، وقتل فيه 85 شخصا، وعرض مكافأة كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه.وقال مساعد وزير الخزانة سيغال ماندلكر: “نستهدف سلمان رؤوف سلمان الذي نسق هجوما مدمرا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن ترصد 7 ملايين مكافأة ثمن معلومات عن قيادي بحزب الله المركز الخبري الوطني.

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