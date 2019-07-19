الداخلية تصدر قرارا بشأن المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية

2019/07/19 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن تمديد فترة السماح بقيادة العجلات التي لا تحمل لوحات مرورية حتى نهاية شهر تموز الجاري.وقال المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية، في بيان تلقته /المعلومة/، ان” وزير الداخلية وجه بتمديد فترة السماح بقيادة العجلات التي لا تحمل لوحات مروية حتى نهاية الشهر الجاري.” واضاف انه “لغرض أتاحت الفرصة للمواطنين وسائقي […]

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