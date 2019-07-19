2019/07/19 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلن مصرف الرافدين اليوم الجمعة عن المشاريع الاستثمارية الممولة من قبله في بغداد والمحافظات وذلك لدعم الاقتصاد الوطني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “المشاريع التي تمول وتدعم ماليا من قبل المصرف هي ( مجمع درة كربلاء السكني – مجمع اليمامة السكني – مشروع مول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يعلن عن المشاريع التي يمولها لدعم الاقتصاد الوطني وكالة خطوة برس.

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