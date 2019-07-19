أصعب 10 دقائق.. ماركو ريوس يروي قصتة في مسيرته الكروية

2019/07/19 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف ماركو ريوس لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني عن أصعب 10 دقائق قابلها خلال مسيرته الكروية، وهي الدقائق التي كانت تفصل فريقه عن

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