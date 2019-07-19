غربي الانبار.. القوات الامنية تعيد جسرا متضررا الى الخدمة

2019/07/19 | 18:25

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افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، اليوم الجمعة، بان القوات الامنية اعادة اعمار وتأهيل جسر متضرر غربي الانبار للمرة الاولى منذ

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