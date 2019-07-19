ائتلاف النصر الاعتداء على معسكر الشهداء للحشد الشعبي بمنطقة امرلي، ويدعو لفتح تحقيق رسمي بشان الحادث

2019/07/19 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان ائتلاف النصر الاعتداء على معسكر الشهداء للحشد الشعبي بمنطقة امرلي، داعيا لفتح تحقيق رسمي حول الحادث./انتهى

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