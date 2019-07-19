انطوان لاراش - الجزائر في نهائي كأس إفريقيا للأمم، استهزاء بماكرون وأحمد قايد صالح

2019/07/19 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #انطوان_لاراش تزامن دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية مع احتفالات 14 تموز/يوليو في فرنسا.يمثل ذلك فرصة معاينة أن العلاقات الاستعمارية لا تزال قائمة، ولكن الشباب يرفضها.من جهة، تستمر الغطرسة العسكرية للدولة الفرنسية مع الاستعراض في الشانزلزيه، تليه الألعاب النارية الزاهية.ومن جهة أخرى، يحتفل السنغاليون/ات والجزائريون/ات ولكن أيضا شباب من مختلف البلدان في الأحياء الشعبية بعد فوز فريقيها.لا تتجا......

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