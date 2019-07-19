مايكل لوي - إرنست ماندل؛ حياة من أجل الثورة

2019/07/19 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مايكل_لوي إرنست ماندل.أسماء مستعارة: إ.جيرمان، هنري فالان، بيار غوسيه، والتر، إي.ر بقلم مايكل لوي وإنزو ترافيرسوولد إرنست ماندل يوم 5 نيسان/أبريل عام 1923 في فرانكفورت (ألمانيا)، وتوفي يوم 20 تموز/يوليو عام 1995 في بروكسل (بلجيكا)؛ وهو اقتصادي ماركسي مشهور عالميا.أحد قادة الأممية الرابعة الرئيسيين ومنظرها الرئيسي بعد وفاة تروتسكي.كان إرنست ماندل ذكيًا ومثقفا وخطيبا وكاتبًا......

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