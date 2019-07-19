خميس بن محمد عرفاوي - الحركة النقابية للشغيلة في تونس وتلازم البعدين الوطني والاجتماعي (1924-2011)

2019/07/19 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خميس_بن_محمد_عرفاوي تاريخيا نشأت النقابة في صلب الطبقة الشغيلة وهي تنظيم مهني أسسه في البداية العمال أنفسهم.غير أن التسمية أطلقت في تونس على عدة أصناف من التنظيمات الأخرى مثل نقابات الأعراف ونقابات الفلاحين (التيمومي، الهادي، 1983).ولهذا وضعنا كلمة الشغيلة لتمييز الحركة النقابية التي أسسها أو انخرط فيها العمال في تونس.وهي ظاهرة جديدة لم يمر عليها قرن من الزمن إذا اعتبرنا تأسيس أول جامعة نقابية تونسية سنة 1924، وما......

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