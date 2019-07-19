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المظاهرات تعم 14 محافظة عراقية احتجاجاً على الفساد وسوء الخدمات


المظاهرات تعم 14 محافظة عراقية احتجاجاً على الفساد وسوء الخدمات
2019/07/19 | 18:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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