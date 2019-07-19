وزير الاتصالات العراقي يبحث مع نظيره الايراني تعزيز العلاقات والتسهيلات خلال الزيارة الأربعينية

2019/07/19 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، ونظيره الايراني محمد جواد اذري جهرمي، سبل تعزيز التعاون في مجال الاتصالات بين البلدين، وإزالة العقبات المتعلقة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وشدد الربيعي خلال لقائه الوزير الإيراني في طهران، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك، في مجال الاتصالات بين البلدين، ومعالجة المشاكلات القائمة، موجها الدعوة لنظيره الإيراني، والشركات الإيرانية، للمشاركة في معرض تكنولوجيا الاتصالات في العراق.

من جهته، وصف اذري جهرمي، قرار العراق، إلغاء تأشيرات الدخول لزوار الاربعينية بالقرار الجيد، مشيرا الى توقعاته، بوصول عدد الزائرين، الى أربعة ملايين خلال تلك الزيارة.

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