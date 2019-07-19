2019/07/19 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر البنك في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو تظهر فيه بعض فئات العملة العراقية، في صناديق كتب عليها اسم البنك المركزي العراقي، الأمر الذي أثار لغطاً عن عمليات تهريب للعملة العراقية"، نافياً "حصول أي عملية تهريب".وأضاف، أن "الصناديق المعروضة لا تخص البنك المركزي، وتختلف عن الصناديق الخاصة بالعملة العراقية، من حيث الشكل واللون والمادة والحج"، مبيناً أن "البنك المركزي باشر بمتابعة الموضوع مع الجهات الامنية، ووزارة الخارجية، وسفارات الدول التي ذُكرت في مقطع الفيديو، علماً أن هناك حالات سابقة أثبت البحث فيها، من قبل الأجهزة الأمنية، عدم صحتها كلياً".وأوضح البنك، أنه "لم يتم العثور، حتى الان، على هذه الاوراق ولم يتم عرضها بصورة علنية في أي بلد، وأثبتت التحريات الحالية أنها صور وأفلام فقط"، مؤكداً أن "البنك المركزي يطبع عملته في دور الطباعة العالمية، ويراقب انتاجها، ابتداءً من صنع الورق الى الصيغة النهائية، وفق جداول وارقام تسلسلية تُدَقَّق في كل مرحلة إلى حين استلامها في العراق".وحذّر البنك، من "عمليات التشويش التي تجري بهدف النيل من البلد، ومن مؤسساته الناجحة، ومنها البنك المركزي، فكلّما حققت إحدى هذه المؤسسات نجاحاً محلياً ودولياً، تعرضت الى مثل هذه الافتراءات".وتابع، أن "هذه الهجمة تأتي اليوم، متزامنة مع اعلان البنك عن نمو احتياطياته والسيطرة على سعر الصرف، بهدف التقليل من هذا النجاح".وأهاب البنك بوسائل الإعلام كافَّة، "توخي الدقَّة في تناول الاخبار، لما للاخبار غير الدقيقة من آثار سلبية على استقرار النظام المالي والمصرفي في العراق".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي ينفي أي عملية تهريب لفئات العملة العراقية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي ينفي أي عملية تهريب لفئات العملة العراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).