المالية النيابية :موازنة 2020 ستحدث طفرة في الاقتصاد العراقي
كشف مصدر في اللجنة المالية النيابية، عن موعد استلام مسودة الموازنة
العامة لعام 2020، فيما اشار الى ان الموازنة ستحدث طفرة في الاقتصاد
العراقي.وقال المصدر ان "اللجنة المالية اتفقت مع وزارة المالية على استلام
مسودة موازنة 2020 في ايلول المقبل"، مبينا انه "ستحدث طفرة نوعية في
الاقتصاد العراقي من خلال تغييرات جذرية في النفقات العامة والاموال
الاستثمارية والخدمية".واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "موازنة 2020 ستكون
رقابية معززة بالحسابات الختامية وستتضّمن الجداول بشأن المديونية
الداخلية والخارجية والضرائب والجمارك والمنافذ الحدودية وعوائد
عقارات الدولة".واشار الى ان "مسودة مشروع موازنة 2020 يعمل عليه الان فريق مختص،
وبإشراف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ستتضمن سعرين للنفط ثابت
ومتحرك".
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