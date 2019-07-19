2019/07/19 | 18:39

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المالية النيابية :موازنة 2020 ستحدث طفرة في الاقتصاد العراقي

كشف مصدر في اللجنة المالية النيابية، عن موعد استلام مسودة الموازنة

العامة لعام 2020، فيما اشار الى ان الموازنة ستحدث طفرة في الاقتصاد

العراقي.وقال المصدر ان "اللجنة المالية اتفقت مع وزارة المالية على استلام

مسودة موازنة 2020 في ايلول المقبل"، مبينا انه "ستحدث طفرة نوعية في

الاقتصاد العراقي من خلال تغييرات جذرية في النفقات العامة والاموال

الاستثمارية والخدمية".واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "موازنة 2020 ستكون

رقابية معززة بالحسابات الختامية وستتضّمن الجداول بشأن المديونية

الداخلية والخارجية والضرائب والجمارك والمنافذ الحدودية وعوائد

عقارات الدولة".واشار الى ان "مسودة مشروع موازنة 2020 يعمل عليه الان فريق مختص،

وبإشراف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ستتضمن سعرين للنفط ثابت

ومتحرك".

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