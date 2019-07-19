غوغل يحتفل بذكرى أول هبوط إنسان على سطح القمر  

2019/07/19 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شارك محرك البحث “غوغل” بالذكرى الـ50 لهبوط الإنسان على سطح القمر في مهمة “أبولو 11” بواسطة المركبة الفضائية “أبولو” وظهر على الصفحة الأولى للموقع فيديو مع تعليق مايكل كولينز أحد رواد الفضاء الذين كانوا على متن الرحلة.احتفل محرك البحث “غوغل” بهذه الذكرى التي شارك بها فريق عمل مكون من 40 ألف شخص من […]

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