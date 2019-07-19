العشرات من أنصار تيار الحكمة في واسط يتظاهرون مطالبين بالخدمات

2019/07/19 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من أنصار تيار الحكمة في واسط اليوم الجمعة للمطالبة بالخدمات./انتهى

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