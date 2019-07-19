القوة الجوية يظفر بخدمات أيمن حسين

2019/07/19 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت أدارة نادي القوة الجوية بشكل نهائي مع الدولي أيمن حسين المحترف في نادي الصفاقسي التونسي من أجل تمثيل الفريق في الموسم المقبل.وقال مصدر مقرب من النادي لوكالة وطن للانباء أن أدارة نادي القوة الجوية وصلت لاتفاق نهائي مع المحترف في صفوف الصفاقسي التونسي أيمن حسين لتمثيل الفريق بصفقة تبلغ ٣٥٠ مليون دينار عراقي […]

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