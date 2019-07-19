بالوثائق.. عبد المهدي يوجه رسالة عاجلة إلى الحكيم: المعارضة ستقود العراق لأخطاء خطيرة

2019/07/19 | 18:52

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بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي رسالة عاجلة إلى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بشأن التظاهرات التي دعا إليها، فيما حذره خلالها من أن استخدام مبدأ "الموالاة والمعارضة" في العراق سيقود لـ"أخطاء منهجية خطيرة" تشبه في نتائجها تجربتي 8 و14 آذار في لبنان.

يتبع ...

بغداد اليوم _ متابعة

أدرجت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الجمعة، القيادي في حزب الله اللبناني سلمان رؤوف سلمان على لائحة الإرهاب الخاصة بها، فيما وضعت مكافأة مالية تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية

بغداد اليوم _ بغداد

تحدث النائب عن ائتلاف دولة القانون، عدنان الاسدي، اليوم الجمعة، عن رقعة نفطية بمحافظة المثنى، فيما وجه رسالة إلى وزير النفط ثامر الغضبان.

وغرد الاسدي بصفحته على موقع "تويتر": أنه "ما هكذ

بغداد اليوم _ بغداد

دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، "الجميع" إلى إدانة فرض واشنطن عقوبات على شخصيات عراقية "بغض النظر عن المواقف السياسية".

وكتب الخزعلي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر&

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