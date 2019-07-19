2019/07/19 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الحج: ارتفاع عدد الحجاج العراقيين الواصلين للديار المقدسه الى 14938 حاجاً منهم 4850 في مكة المكرمة و10088 في المدينة المنورة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/19 | 18:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج: ارتفاع عدد الحجاج العراقيين الواصلين للديار المقدسه الى 14938 حاجاً منهم 4850 في مكة المكرمة و10088 في المدينة المنورة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج: ارتفاع عدد الحجاج العراقيين الواصلين للديار المقدسه الى 14938 حاجاً منهم 4850 في مكة المكرمة و10088 في المدينة المنورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).