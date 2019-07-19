بلماضي لا يستبعد الهزيمة أمام السنغال.. وسيسيه يريد تعويض خسارة نهائي 2002

2019/07/19 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، اليوم الجمعة، إن كل الاحتمالات المتعلقة بمباراة نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019 المقامة في مصر، هي لصالح السنغال، غير مستبعد بذلك انهزام محاربي الصحراء أمام أسود تيرانغا

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