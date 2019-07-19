ينفجر غضبا بسبب

2019/07/19 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

استشاط رجل من أصل ألباني غضبا عندما شاهد صورة ساقه المبتورة على علب السجائر، خصوصا أن سبب بترها لا علاقة له بالتدخين.

بالنسبة للرجل

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