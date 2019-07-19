2019/07/19 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أصدرت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الجمعة، خلال اجتماع عقدته في مقرها ببغداد، مجموعة قرارات لفئات العناية المسؤولة عنها ولتشجيع عودة النازحين الى مناطقهم.

وقال بيان للوزارة تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، ان الاجتماع الذي تراسه الوزير نوفل موسى، تضمن اتخاذ قرارات

منها “صرف مستحقات الطلبة النازحين، توجيه باحصاء اضابير النازحين الموقوفة

تمهيدا لايجاد حلول لحالاتهم الخاصة، بالاضافة الى منح النازحين الخيم والمستلزمات

الشخصية والسماح لهم باصطحابها الى مناطقهم الاصلية عند العودة، وكذلك استخدام 250

كرفان بمحافظة بابل للحالات الطارئة”.

وتابع “لا يمكن للوزارة ان تتابع

عملها دون تخصيصات مالية تسد حاجة فئات العناية، حيث نمتلك خطة للعام القادم، تهدف

الى رفع السقف المالي المخصص لفئات العناية، فلولا الازمة المالية، لكانت المنحة

المقدمة للعائدين اكثر من مليون ونصف”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

19

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تعلن صرف مستحقات الطلبة النازحين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تعلن صرف مستحقات الطلبة النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).