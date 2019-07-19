2019/07/19 | 19:10

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بالصور - اسطنبول تستضيف ندوة بشأن صفقة القرن !

الجمعة

19

تموز

2019 :

06:37 pm

28

اسطنبول تستضيف ندوة حوارية موسعة تحت عنوان ( صفقة القرن المسارات

والتحديات ) برعاية أكاديمية العلاقات الدولية ويحاضر في الندوة عدد

من المختصين والباحثين في الشأن الفلسطيني و العربي

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