البنك المركزي العراقي ينغي حصول أي عملية تهريب لفئات العملة العراقية

2019/07/19 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى البنك المركزي العراقي حصول أي عملية تهريب لفئات العملة العراقية .وقال البنك في بيان , تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه بعض فئات العملة العراقية، في صناديق كتب عليها اسم البنك المركزي العراقي، الأمر الذي اثار لغطاً عن عمليات تهريب للعملة العراقية.وتابع البيان بالقول : في الوقت الذي ينفي […]

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