اتحاد الشركات الرياضي ينظم بطولة محلية ويستعد للمشاركة في بطولة تونس الدولية

2019/07/19 | 19:16

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(المستقلة)/غازي الشــايع/..يستعد اتحاد الشركات الرياضي المركزي من فتح ملف نشاطاته لهذا الموسم الذي تاخر بعض الشيء نتيجة الظروف التي احاطت بكل الاتحادات نتيجة صدور قرار وزاري بعمل خطة جديدة لعمل كل الاتحادات الرياضية العراقية من خلال اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها وفق القرار الوزاري .

دعوة للمشاركة في اجتماع الاتحاد الدولي

وقال الامين المالي لاتحاد الشركات عبد الكريم صالح أن الاتحاد تلقى دعوة رسمية من قبل الاتحاد الدولي لرياضة الشركات للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والذي سوف يعقد في مدينة ميلان بجمهورية ايطاليا للفترة من 14 ولغاية 20 / 10 / 2019، مشيرا الى انه من المقرر ان تجري اثناء الاجتماعات انتخابات رئيس واعضاء الاتحاد الدولي.

واضاف صالح ان الاتحاد تلقى ايضا دعوة رسمية من قبل الاتحاد الرياضي التونسي للشركات للمشاركة في البطولة الدولية والعربية لالعاب تنس الطاولة والشطرنج والمارثوت والذي ينظمها الاتحاد التونسي بالتعاون مع الاتحاد الدولي في مدينة سوسة التونسية للفترة 22 ولغاية 28 / 11 / 2019 .

انطلاق بطولة العراق بكرة الصالات

من جهة اخرى قال الامين المالي ان الاتحاد عقد يوم الاثنين الموافق 15 / 7 / 2019 في مقره المؤتمر الفني الخاص ببطولة دوري العراق للشركات والمؤسسات بكرة الصالات للموسم الرياضي 2019 وبحضور ممثلي شركات ( الموانئ العراقية، و نفط الوسط، و الحفر العراقية، و العالم الصحراوي للكهربائيات والالكترونيات، السمنت العراقية ،ونفط ذي قار، وصناعة السيارات والمعدات، والصناعات النحاسية والميكانيكية، و مصافي الوسط).

واوضح ان المؤتمر عقد برئاسة رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد، ومدير البطولة علي كريم حسين امين سر الاتحاد وتم مناقشة جميع الامور الفنية الذي تخص هذه البطولة.

ونوه الى انه تم النظر في طلب التريث في اجراء سحبة البطولة المقدم من بعض الشركات الذي لديها الرغبة في المشاركة، لكن تأخر الموافقة الرسمية على مشاركتهم حال دون تمكنهم من حضور المؤتمر وتم الموافقة على هذا الطلب وتحديد يوم الاحد الموافق 21 / 7 / 2019 آخر موعد لتحديد موقفهم من المشاركة من عدمها، وعلى ضوء ذلك سوف يحدد الموعد النهائي لانطلاق البطولة.

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