2019/07/19 | 19:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنسيقيات: المتظاهرون ألتزموا بالنظام والقانون) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل تنسيقيات: المتظاهرون ألتزموا بالنظام والقانون
تأریخ التحریر: : 2019/7/19 19:21
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنسيقيات: المتظاهرون ألتزموا بالنظام والقانون) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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