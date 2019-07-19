2019/07/19 | 19:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عبد المهدي محذرا الحكيم من التصعيد: تجنب الحافات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
بغداد اليوم
بغداد اليوم
بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عبد المهدي محذرا الحكيم من التصعيد: تجنب الحافات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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