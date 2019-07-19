2019/07/19 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهاء التظاهرات التي دعا لها تيار الحكمة في بغداد ومحافظات اخرى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/19 | 19:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء التظاهرات التي دعا لها تيار الحكمة في بغداد ومحافظات اخرى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء التظاهرات التي دعا لها تيار الحكمة في بغداد ومحافظات اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).