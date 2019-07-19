القبض على عدد من المطلوبين في قضايا إرهاب وتهديد في بغداد

2019/07/19 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المطلوبين في قضايا إرهاب وتهديد وتزوير أوراق رسمية في بغداد.

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