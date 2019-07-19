2019/07/19 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي للحكيم: الخلط في المفاهيم السياسية سيقود إلى خلط خطير في الممارسات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/19 | 19:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي للحكيم: الخلط في المفاهيم السياسية سيقود إلى خلط خطير في الممارسات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي للحكيم: الخلط في المفاهيم السياسية سيقود إلى خلط خطير في الممارسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).