هل النكتة السياسية عفوية أم صناعة مطابخ سياسية؟

2019/07/19 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبيل ياسين

يقول مثل سومري بليغ (الفقراء وحدهم الصامتون في سومر) فهل كان صمتهم يولد كلاما آخر، مهموسا، هو النكتة والسخرية؟

حتما كان ذلك، فمامن صمت

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